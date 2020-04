Alisson ricorda l'addio di Totti: "Quanti ricordi...". I tifosi: "Torna alla Roma!"

ROMA - Ha trascorso solamente due anni in giallorosso, ma a Roma Alisson Becker ha lasciato una parte del suo cuore. Così quando questo pomeriggio la Roma ha postato un video del 28 maggio 2017, giorno dell'addio di Francesco Totti, il portiere del Liverpool ha immediatamente commentato il tweet: "Queante emozioni quel giorno...". Il portiere era tra i piàù provati durante il saluto di Totti all'Olimpico, le lacrime scese quel pomeriggio estivo sono indelebili nei ricordi del brasiliano. Così come il sentimento dei tifosi nei suoi confronti: "Alisson, ti prego un giorno ritorna qui da noi", "Ci manchi, torna portierone", "Sei ancora romanista". I tifosi si sono scatenati sotto il commento del campione d'europa in carica con il Liverpool: "Adesso che hai vinto la Champions puoi anche tornare a Roma. Vi diamo Olsen come scambio“, ha scherzato un altro romanista. La gratitudine è tanta, soprattutto per non aver dimenticato la squadra che lo ha lanciato nel palcoscenico europeo: "Sei il portiere più forte del mondo e ancora sei legato a questi colori. Il portiere più grande della nostra storia. Torneremo ancora a gridare ‘Forza Roma’ insieme“.

Balbo: "Mi piacerebbe tornare alla Roma". Con Gandini era a un passo...