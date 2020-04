Petrachi, occhi su Urzi. Da Luduena fino a Pastore: i 35 argentini della Roma

ROMA - Petrachi lo insegue da tempo, già da quando lavorava ancora per il Torino. Il diesse giallorosso ha pronta un'offerta per Agustin Urzi, diciannovenne talento argentino in forze al Banfield. L'esterno d'attacco è uno dei pallini del salentino, cercato già la scorsa estate per rinforzare il reparto giallorosso, ma anche quando lavorava ancora per i granata. Pronti 15 milioni di euro per portarlo a Trigoria, ma sul ragazzo c'è un'agguerrita concorrenza con diversi club europei. Il suo acquisto però garantirebbe un rinforzo di qualità per la futura Roma di Paulo Fonseca, oltre a una possibile plusvalenza in caso di cessione futura. Un po' come è stato per Erik Lamela, altro ragazzo sudamericano passato da Trigoria dal 2011 al 2013. È lunga la lista degli argentini che hanno vestito la maglia della Roma: addirittura dal 1927 il club ha sempre attinto dal Paese che all'inizio del '900 era la seconda casa degli italiani.

Di Francesco esclusivo: "Roma, tutte le mie verità"

Ecco la lista completa dei 35 argentini che hanno vestito la maglia della Roma.

1- Arturo Chini Laduena - Attaccante - Alla Roma dal 1927 al 1934

2- Nicola Lombardo - Attaccante - Alla Roma dal 1930 al 1933

3- Roberto Allemandi - Difensore - Alla Roma dal 1933 al 1937

4- Enrique Guaita - Attaccante - Alla Roma dal 1935 al 1935

5- Alejandro Scopelli - Attaccante - Alla Roma dal 1933 al 1935

6- Andres Stagnaro - Centrocampista - Alla Roma dal 1933 al 1935

7 - Eugenio Providente - Attaccante - Alla Roma dal 1939 al 1941

8- Miguel Angel Pantò - Attaccante - Alla Roma dal 1939 al 1947

9- Cataldo Spitale - Difensore - Alla Roma dal 1939 al 1940

10 - Domingo Di Paola - Centrocampista - Alla Roma dal 1946 al 1949

11 - Bruno Pesaola - Attaccante - Alla Roma dal 1947 al 1950

12 - Jose Valle - Centrocampista - Alla Roma dal 1947 al 1950

13- Osvaldo Peretti - Centrocampista - Alla Roma dal 1947 al 1949

14 - Waldemar Pedro Manfredini- Attaccante - Alla Roma dal 1959 al 1965

15 - Ramon Lojacono- Attaccante - Alla Roma dal 1960 al 1963

16 - Claudio Paul Caniggia- Attaccante - Alla Roma dal 1992 al 1994

17 - Abel Balbo- Attaccante - Alla Roma dal 1993 al 1998/ 2000-2002

18- Roberto Trotta- Difensore - Alla Roma dal 1996 al 1997

19- Gustavo Bartelt- Attaccante - Alla Roma dal 1998 al 2000

20- Gabriel Omar Batistuta - Attaccante - Alla Roma dal 2000 al 2003

21 - Walter Samuel - Difensore - Alla Roma dal 2000 al 2004

22 - Sebastian Cejas - Portiere - Alla Roma nel 2001

23 - Leandro Cufre - Difensore - Alla Roma dal 2002 al 2006

24- Nicolas Burdisso - Difensore - Alla Roma dal 2009 al 2014

25- Gustavo Burdisso - Difensore - Alla Roma dal 2010 al 2011

26- Erik Lamela - Attaccante - Alla Roma dal 2011 al 2013

27- Gabriel Heinze - Difensore - Alla Roma dal 2011 al 2012

28- Fernando Gago - Centrocampista - Alla Roma dal 2011 al 2012

29- Pablo Daniel Osvaldo - Attaccante - Alla Roma dal 2011 al 2012

30- Manuel Iturbe (originario argentino - naturalizzato paraguaiano) - Attaccante - Alla Roma dal 2014 al 2017

31- Leandro Paredes - Centrocampista - Alla Roma dal 2014 al 2017

32- Nicolas Spolli - Difensore - Alla Roma dal 2014 al 2015

33- Federico Fazio - Difensore - Alla Roma dal 2016

34- Diego Perotti - Attaccante - Alla Roma dal 2016

35-Javier Pastore - Centrocampista - Alla Roma dal 2018

Attaccanti: 17

Centrocampisti: 7

Difensori: 10

Portieri: 1