La Roma si prepara per la Samp: ecco l'allenamento all'Olimpico

ROMA - Prove di ripartenza. La Roma continua la preparazione al match del 24 giugno contro la Sampdoria, il primo dopo lo stop di oltre tre mesi per l'emergenza Coronavirus. Tanto lavoro sui campi di Trigoria, ma non solo: Fonseca ha richiesto di poter sostenere un allenamento anche sul prato dell'Olimpico, per ritrovare confidenza con il terreno di gioco ma anche provare a giocare con lo stadio vuoto. Sarà un'atmosfera completamente diversa dal solito, i giocatori dovranno prenderci l'abitudine. Il 22 giugno, alle 19, la squadra scenderà di nuovo in campo all'Olimpico quattro mesi dopo l'ultima gara giocata contro il Lecce.

