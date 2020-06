Roma, Zaniolo è tornato ad allenarsi con la squadra: in campo col Verona

ROMA - Nonostante la sconfitta di ieri contro il Milan, la settimana della Roma si apre con un'ottima notizia. Nicolò Zaniolo questo pomeriggio infatti è tornato ad allenarsi con la prima squadra. Dopo una settimana di intensi allenamenti con la Primavera di Alberto De Rossi, tra partitelle e l'ok ai contrasti di gioco, il talento giallorosso da oggi ha ripreso il lavoro graduale con Fonseca per farsi trovare a disposizione per metà luglio. "Che bello essere tornato a lavorare con voi", ha scritto in serata sui social. L'attaccante spera di poter ritornare in campo il 15 luglio, nella gara all'Olimpico contro il Verona.

