Roma, Fonseca: "Abbiamo perso due punti, siamo stati sfortunati"

ROMA - La Roma trova un punto contro l'Inter per l'ingenuità di Spinazzola in area di rigore che ha concesso nei minuti finali del match il 2 a 2 finale con il penalty realizzato da Lukaku. Al termine del match il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare il risultato: "Il pari è chiaramente un'occasione persa - le sue parole a Sky -. Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono soddisfatto della prestazione, non del risultat"o.

Dopo questo ciclo di partite, complice magari anche il nuovo sistema di gioco, ha la percezione di un salto di qualità?

"Sì, la squadra sta imparando e sta crescendo fisicamente e tatticamente. Con il nuovo modulo stiamo giocando bene".

Roma, Fonseca: “L'anno prossimo saremo più forti”

Ha recuperato Diawara e poi i due dietro la punta giocano bene, Pellegrini e Mkhitaryan, che liberano anche gli esterni. Ha trovato gli uomini giusti per questo sistema, ora è una squadra vera.

"Con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres hanno più libertà per attaccare. Pellegrini e Miki hanno più possibilità di rifinire il gioco e buttarsi dentro. Veretout può arrivare più vicino alla porta. La squadra è equilibrata difensivamente e può pressare più alta. Siamo più aggressivi".

Mancini e Kolarov hanno avuto grandi benefici. E’ questo il ruolo per Kolarov? Anche Mancini può preoccuparsi meno delle coperture e andare più con l’anticipo.

"Sono d’accordo. Inoltre abbiamo Ibanez che è un centrale veloce e copre bene la profondità. Kolarov è la seconda partita che fa bene in questa posizione, come anche Mancini. Sono soddisfatto con i difensori centrali. Sono giocatori che hanno qualità nel momento di iniziare la costruzione".

Riproporrà questo modulo anche in Europa?

"Vedremo come si comporterà la squadra".

Ha rinunciato all’idea del laterale alto o l’hanno delusa gli esterni?

"Noi abbiamo giocato sempre con il nostro esterno che veniva in mezzo al campo. Ora con questo sistema abbiamo Miki e Pellegrini che sono molto bloccati difensivamente e stanno giocando bene. Sono soddisfatto con le loro prestazioni".

Roma-Inter 2-2: un pari che sa di beffa per Fonseca