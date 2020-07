La Ceres ironizza su Bruno Peres: “Basta inviarci questa m****”. Tifosi furiosi

ROMA - Un tweet che fa discutere, e non poco. Ai tifosi della Roma non è affatto piaciuto il post condiviso dalla famosa birra Ceres, in cui viene accostato Bruno Peres alla bottiglia del marchio, con tanto di didascalia annessa: "Stop sending me this shit" ("Smettete di mandare questa m****", letteralmente).

Una presa in giro poco riuscita. I profili social della Ceres sono molto attivi e probabilmente hanno voluto scherzare sul soprannome che qualche tifoso della Roma aveva dato al terzino brasiliano (Bruno Ceres, appunto) dopo l’incidente in Lamborghini nel 2018.