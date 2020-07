Roma, Zaniolo fuma in discoteca? Il video diventa virale sui social

ROMA - Nicolò Zaniolo è stato immortalato ieri sera da alcuni tifosi mentre si divertiva al Mythos, famosa discoteca a Villa Borghese. Una serata tra amici prima di affrontare la lunga trasferta a Torino per disputare le ultime due partite di campionato contro i granata di Longo e la Juventus neo campione d'Italia. Un video pubblicato sui social però sta lasciando perplessi i tifosi: Zaniolo nella calca del locale sembrerebbe fumare una sigaretta.

L'indizio della maglietta

Il video uscito sui social è buio, ma un indizio rende riconoscibile il ragazzo. La maglia indossata da Zaniolo è quella che aveva sponsorizzato sui social appena qualche ora prima. Resta il dubbio della sigaretta, non della sua presenza nel locale. Tante foto con i tifosi, senza mascherina, tra le centinaia di persone all'interno della discoteca all'aperto. Il locale ovviamente controlla la temperatura dei clienti che entrano nella struttura, ma ciò non può scongiurare il rischio contagi, soprattutto in un posto caldo, tra ragazzi che ballano, bevono e sudano.

