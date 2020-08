Roma, al via l'era Friedkin. Fienga e Baldissoni negli uffici del closing

ROMA - Nasce la nuova Roma. Questa mattina alle 11 gli avvocati di Pallotta e Friedkin si collegheranno da Roma, Londra e Huston per chiudere definitivamente il passaggio di proprietà e nominare ufficialmente il magnare texano (di origine californiana) il 25esimo presidente della storia giallorossa. Al quinto piano del palazzo numero 66 di via dei Due Macelli, nella sede della DLA Piper, i legali delle parti chiuderanno in giornata l’affare da 591 milioni. Il primo ad arrivare, intorno alle 10, il legale della DLA, Claudio D'Alia. Successivamente i rappresentati dei vari studi e Gianluca Cambareri, membro del Cda della Roma. Alle 11.45 l'arrivo invece del CEO Guido Fienga e del vicepresidente Mauro Baldissoni.

E' il giorno di Friedkin: ecco il piano per rifare grande la Roma

Roma, via all'era Friedkin: ecco gli uffici del closing

Una volta firmato il closing, ci sarà il primo vertice operativo in conference call, che vedrà attivi a Roma Guido Fienga e Mauro Baldissoni. A fine giornata invece sui canali del club giallorosso verrà trasmesso un video con il primo saluto del nuovo presidente ai tifosi giallorossi.

Friedkin acquisterà le 12 società della galassia Roma per 591 milioni (546 per quella principale). Tolti i debiti la somma pagata a Pallotta sarà di 199 milioni, il reale valore del club (nel 2011 era di 110), il cui versamento finale arriverà alla fine dell’anno.

