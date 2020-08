Totti, ecco il docufilm: “Spero vi faccia commuovere”

Adesso c’è anche la data. Francesco Totti ha annunciato con un post sui suoi social ufficiali l'uscita imminente del docufilm dedicato alla sua vita. "Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia - scrive lo storico capitano della Roma, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale - Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! "Mi chiamo Francesco Totti" regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale cinematografiche il 19-20-21 ottobre. Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me".

Non paragonate Zaniolo a Totti