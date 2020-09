Roma, buona la prima. Sambenedettese ko 4-2, Villar e Mkhitaryan brillano

ROMA - Buona la prima per la Roma di Paulo Fonseca. Al debutto stagionale i giallorossi hanno battuto la Sambenedettese per 4 a 2 grazie alle reti di Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci. Buoni ritmi nonostante il caldo di Trigoria e una formazione rimaneggiata: Fonseca è stato costretto a fare a meno dei dieci nazionali e degli infortunati. Bruno Peres, Kluivert e Carles Perez sono alle prese con la guarigione dal Coronavirus, Pedro sta procedendo con la riabilitazione alla spalla destra operata lo scorso 4 agosto mentre Pastore sarà out fino a metà ottobre per l'intervento all'anca. Tra i migliori in campo Gonzalo Villar, autore di due assist per i gol di Perotti e Mkhitaryan, e lo stesso armeno che si è reso pericoloso in più di un'occasione oltre al gol siglato alla mezzora del primo tempo. A niente è servita la doppietta su calcio di rigore di Maxi Lopez, sui falli commessi in area da Fazio e Karsdorp. Nella ripresa Fonseca ha tolto tutti i giocatori della prima squadra, inserendo tanti ragazzi della Primavera e Mirko Antonucci, la scorsa stagione in prestito al Vitoria Setubal, che ha siglato il quarto gol romanista.

Roma, buona la prima con Perotti capitano: 4-2 alla Sambenedettese

Roma-Sambenedettese: cronaca partita

SECONDO TEMPO

92' - Termina il match: la Roma batte la Sambenedettese 4 a 2.

85' - Seck colpisce il palo esterno con un sinistro dal vertice dell'area di porta.

80' - Ciervo centra il portiere avversario, sulla respinta ancora Antonucci impegna Nobile che riesce a respingere.

79' - Palo di Lescano su un colpo di testa in seguito a un corner.

67' - GOL ROMA. Ciervo si invola sulla destra, supera un avversario e pesca dalla parte opposta Antonucci che col piatto mette in porta il gol del 4-2.

45' - Riprende il match con una Roma completamente diversa rispetto ai primi 45 minuti.

Roma (4-3-3): Boer; Bouah, Morichelli, Trasciani, Seck; Simonetti, Astrologo, Riccardi; Ciervo, Antonucci, Bamba.

PRIMO TEMPO

46' - Termina il primo tempo con la Roma in vantaggio 3 a 2 sulla Sambenedettese.

42' - GOL SAMBENEDETTESE. Maxi Lopez non sbaglia e per la seconda volta spiazza Pau Lopez calciando alla sinistra del portiere. Risultato sul 3 a 2 per i giallorossi.

41' - Calcio di rigore per la Sambenedettese: fallo di Karsdorp in scivolata su Chacon.

31' - GOL ROMA. Lunga percussione di Villar che entra in area e serve perfettamente Mkhitaryan che apre il piatto battendo Nobile per il 3-1 giallorosso.

30' - Prima sostituzione per la Sambenedettese: fuori Trillò, dentro Chacon.

25' - GOL SAMBENEDETTESE. Maxi Lopez apre il piatto e spiazza Pau Lopez. 2 a 1 per la Roma.

24' - Calcio di rigore per la Sambenedettese: Botta viene atterrato da uno sgambetto di Fazio.

23' - Mkhitaryan si lancia da solo nella metà campo della Sambenedettese, davanti a Nobile tenta un colpo morbido ma il pallone termina fuori.

18' - Primo squillo della Sambenedettese con Nocciolini che manda alto di testa

9' - GOL ROMA. Mkhitaryan serve Villar sulla sinistra, passaggio rasoterra in area per Perotti (oggi capitano) che calcia male ma riesce lo stesso a insaccare per il 2-0 giallorosso.

4' - GOL ROMA. Calafiori viene lanciato a sinistra e opera un bel cross di prima sul secondo palo: Veretout al volo calcia col destro e batte Nobile.

2' - Primo tentativo della Roma con Villar: lo spagnolo in area tenta il tiro a giro, bloccato prontamente da Tommaso.

1' - Inizia la prima amichevole dei giallorossi contro la Sambenedettese.

Dove vedere l'amichevole Roma-Sambenedettese

La partita amichevole tra Roma e Sambenedettese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e su Roma Tv. La diretta streaming della sfida sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Roma, la verità di Petrachi: "Solo contro tutti, volevo allontanare chi violava i segreti"

Roma, la formazione ufficiale

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar; Mkhitaryan, Perotti.

A disposizione: Boer, Astrologo, Simonetta, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli, Antonucci, Riccardi.

All.: Fonseca.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Nobile; Lavilla, Di Pasquale, Biondi, Liporace; Rocchi, Angiulli, Trillò; Botta, Nocciolini, Maxi Lopez.

A disposizione: Laborda, Chacon, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

All.: Montero.

Arbitro: Sig. Simone Gallipò di Firenze

Assistente 1: Sig.ra Giulia Tempestilli di Roma 2

Assistente 2: Sig.ra Veronica Vettorel di Latina

Roma, il "crack" Villar fa sognare. I compagni lo esaltano, in Spagna criticano le big