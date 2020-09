Roma, 'Er Faina' risponde a De Sanctis: "Querele? Pensi al mercato"

ROMA - ‘Er Faina’ risponde a Morgan De Sanctis. Il dirigente della Roma ha annunciato azioni legali nei confronti di Damiano Coccia per averlo additato come responsabile del caso Diawara sui social. Qualche ora dopo arrivata la replica del ‘Faina’, personaggio televisivo e social, e noto tifoso della Lazio: “Con tutti i problemi che ha un ds in fase di calciomercato si mette a pensare alle mie parole. Mi onora questa cosa, erano opinioni personali. Ho detto che sei un incompetente come ds? Come dovrei chiamarti se hai scelto una persona che non è capace neanche a fare una lista?”.

Roma, De Sanctis querela 'Er Faina': "Contro di me ignoranza e falsità"

LE PAROLE DI DE SANCTIS - "Preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti", sottolinea De Sanctis in una nota all'Ansa che tal 'Er Faina', nella giornata di ieri, via social, ha rilasciato sul suo conto "additandolo (a sproposito) quale responsabile del 'caso Diawara-Verona'", De Sanctis rende noto "di aver già conferito incarico ai suoi legali di fiducia di intraprendere ogni doverosa iniziativa giudiziaria, a tutela della propria immagine personale, onorabilità e dignità professionale".