Gaffe Zaniolo, il suo volto sul murales di Totti. I tifosi: “Ingenuità, non lo attaccate”

ROMA - Una leggerezza, solo questo. Nicolò Zaniolo questo pomeriggio ha commesso una piccola gaffe, pubblicando la foto di un murales che lo ritrae esultare con il braccio verso l'alto e una vecchia maglia della Roma. Cosa c'è di strano? Semplice, è un fotomontaggio di qualche tifoso che ha sostituito il volto di Francesco Totti con quello del trequartista giallorosso. Il dipinto è il celebre murales a via del Pozzuolo, a pochi passi dal Colosseo.

Zaniolo, polemiche sui social

Apriti cielo, alcuni tifosi vedendo la foto (“Pazzo di te“, la didascalia) hanno immediatamente attaccato Zaniolo per essersi "sostituito" alla storica bandiera giallorossa. "Stai al tuo posto", "Addirittura Totti ti credi di essere?", "Non ti allargare", alcuni dei commenti sotto al post. Vedendo le critiche Nicolò ha poi rimosso il post, ricaricandolo poi con un'altra didascalia: “Un grazie speciale a chi ha realizzato questo murales nel quartiere Monti! Orgoglioso di voi e di vestire questi magnifici colori“.

E giù con altri commenti poco carini contro il ragazzo reo "di non conoscere la storia di Totti". La maggioranza dei tifosi però si è schierata con Zaniolo, che ha poi deciso di rimuovere definitivamente la foto: "Ragazzi ma come fate a criticare un ragazzo che ama la Roma? Non conosce un murales di Totti, ma è nato a Massa ed è a Roma da tre anni!", uno dei tanti post sui social. "Questo è destabilizzare l'ambiente, accusare il talento più importante d'Italia per uno stupido fotomontaggio. Mi lasciate senza parole".

Zaniolo e la riabilitazione

Insomma, una gaffe perdonata da gran parte dei romanisti che stanno continuando a sostenere il ragazzo nel suo percorso riabilitativo. A un mese esatto dal secondo grave infortunio della sua vita, lo scorso 7 settembre durante la gara con la Nazionale, il suo recupero sta dando i segnali sperati. La rieducazione del ginocchio è entrata nel vivo e procede alla perfezione secondo i piani del professor Fink che lo aveva operato nella clinica in Austria.