Zaniolo, i nuovi tatuaggi per zittire le critiche e "mordere" in campo

ROMA - Nicolò Zaniolo prosegue il percorso riabilitativo con grinta e determinazione, aspettando di "mordere" di nuovo gli avversari in campo. Il morso di Zaniolo e del serpente che ieri ha deciso di tatuarsi sul braccio sinistro. Un grande serpente velenoso si distende sull'avambraccio intrecciandosi anche con il fulmine che si era tuatuato lo scorso anno, poi sotto la testa del rettile la scritta: "Siamo questi".

Roma, altro stop per Carles Perez: risentimento muscolare, dubbio Cluj

Ma il serpente non è l'unico tatuaggio realizzato ieri. Zaniolo si è infatti scrivere sull'indice della mano "Shhhh...": il silenzio e un gesto inequivocabile come si vede dalla foto che utilizzerà per zittire le critiche.

Roma, è un nuovo Spinazzola. Modulo, nozze e secondo figlio: ecco come è rinato