Roma, aumentano i Friedkin all'Olimpico: ecco Dan Jr, il primogenito del presidente

ROMA - Aumentano i Friedkin all'Olimpico, e i tifosi non potranno che essere contenti. I nuovi proprietari fin ora non si si sono persi una partita: da quando hanno acquistato la Roma almeno uno dei due è sempre stato presente, anche in trasferta. E questa sera, in occasione della gara di Europa League contro il Cluj, si è visto anche un altro membro della famiglia. Perché con Ryan c'era anche Dan Jr, per gli amici "Danny", il primogenito del presidente giallorosso. Un'ulteriore dimostrazione di come la famiglia sia già legata al club comprato lo scorso agosto.

Roma, il ricordo per Gigi Proietti: video sui maxi schermi e lutto al braccio