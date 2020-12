Zaniolo e Sara si lasciano, ma lui trova Madalina: ecco chi è la nuova fiamma

ROMA - Defollow e silenzio social. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta hanno rotto, probabilmente in maniera definitiva. l'indizio arriva proprio dai social tanto usati da entrambi per dichiarare il loro amore al mondo intero. Su Instagram i due hanno smesso di seguirsi, e sotto le foto pubblicate della loro vita quotidiana non ci sono più i like che si mettevano quasi a tempo di record appena pubblicato il nuovo post. L'ultima crisi risaliva allo scorso capodanno quando la coppia era partita per Dubai salvo poi fare ritorno In Italia appena 48 ore dopo per la momentanea rottura. Dopoo qualche altro tira e molla, questa volta la rottura sembra essere definitiva, anche perché Zaniolo ha trovato un nuovo amore.