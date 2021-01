Roma, risentimento muscolare per Dzeko: pronto Borja Mayoral

ROMA - Edin Dzeko molto probabilmente non farà parte dei titolari della gara di domani contro il Crotone. L'attaccante bsniaco ha infatti accusato un risentimento muscolare nell'allenamento di rifinitura svolto questa mattina: nelle prossime ore lo staff medico giallorosso scioglierà i dubbi sulla sua presenza in campo dal primo minuto, ma è probabile che Fonseca (rimasto a Roma per grastroenterite) decida di lasciarlo a riposo in vista del doppio impegno dei prossimi giorni contro l'Inter e la Lazio.