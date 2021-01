Fonseca non parte con la Roma per Crotone: ha avuto un problema

ROMA - La Roma questo pomeriggio è partita per Crotone dove domani alle 15 sfiderà la squadra di Stroppa. Non tutta la Roma però. Perché oltre agli assenti per infortunio Mirante, Spinazzola, Santon, Fazio e Pedro, anche Paulo Fonseca non è salitoo a bordo dell'aereo partito alle 17 da Fiumicino. Il tecnico questa mattina alle 12 aveva diretto l'allenamento, alle 15 invece era intervenuto in conferenza stampa a Trigoria, ma poi noon è riuscito a partire con la squadra. Dalle prime ricostruzione sembrerebbe trattarsi di una forte gastroenterite a bloccare il tecnico portoghese che, se dovesse stare meglio nelle prossime ore, raggiungerà domani mattina la squadra a Crotone. Magari nell'aereo insieme ai Friedkin. Rimasto nella capitale anche Tiago Pinto, il general manager sbarcato ieri a Fiumicino.