Roma, nel derby confermato l’undici anti Inter. Smalling ha rischiato il forfait

ROMA - Poche ore al fischio d'inizio del derby, Fonseca già da ieri ha le idee ben chiare sulla formazione da schierare contro la Lazio. Nessuna sorpresa, la Roma scenderà in campo con lo stesso undici visto titolare nella gara di domenica scorsa contro l'Inter. Per qualche istante però il tecnico portoghese ha temuto di poter perdere uno degli uomini chiave della difesa giallorossa: Chris Smalling. Il difensore inglese infatti martedì non si è allenato e mercoledì ha svolto solo una parte della seduta col gruppo per sottoporsi a Trigoria una serie di trattamenti osteopatici al solito ginocchio. L’inglese comunque ha smaltito ogni problema e sarà regolarmente in campo questa sera. Titolare Spinazzola sulla fascia sinistra e Karsdorp su quella destra, con Veretout e Villar confermati a centrocampo. Non ci sono invece mai stati dubbi sull’attacco: con Pedro in panchina, saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supportare Edin Dzeko, in cerca del suo quarto gol nel derby della Capitale.