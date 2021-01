Roma-Spezia, ecco la partita di Dzeko dalla tribuna

ROMA - Riflettori puntati su Edin Dzeko allo stadio Olimpico. Dopo l'esclusione dai convocati per la rottura con Fonseca (e una contusione), l'attaccante bosniaco ha comunque deciso assistere dalla tribuna al match della squadra contro lo Spezia . Il secondo round contro i liguri, questa volta in campionato, dopo l'incredibile eliminazione dalla Coppa Italia che ha portato al caos dentro Trigoria.

Dzeko ha deciso di rispondere facendosi vedere in tribuna. Il bosniaco è arrivato allo stadio quarantacinque minuti prima del fischio d'inizio, ma soltanto alle 15 si è seduto sugli spalti. Tanti sorrisi con i suoi compagni di squadra. Edin si è seduto tra J uan Jesus e Calafiori , sopra di lui Mirante e Mancini. Con il difensore centrale nel pre gara ha salutato il ct della Nazionale Roberto Mancini , presente per osservare i vari azzurri impegnati nella gara.

Gli applausi alla squadra per i gol di Borja Mayoral e le sostituzioni dei compagni, qualche battuta con i presenti ma soprattutto l'esplosione al gol di Pellegrini per il definitivo 4 a 3. Il bosniaco come tutta la squadra è scattato in piedi per applaudire ed esultare al gol del ventiquattrenne arrivato al 93'. Un gesto di gioia per un ragazzo che stima e che ha sempre sostenuto. Subito dopo il triplice fischio Dzeko ha lasciato la tribuna dell'Olimpico insieme ai suoi compagni non convocati.

Dzeko si comporterà da professionista, sosterrà gli allenamenti con la squadra ma ormai la rottura con Fonseca è totale. Il giocatore è sul mercato e i suoi agenti stanno cercando una soluzione già per lasciare la Roma in questa finestra di mercato invernale. Il rapporto con il tecnico è insanabile, lo certificano anche le parole di Fonseca nel post gara: "Non voglio più parlare di Dzeko. L'ho fatto nella conferenza stampa pre gara (dicendo che aveva una contusione, ndr), adesso basta". Il bosniaco si prepara all'addio, ma intanto continuerà a tifare i suoi compagni della Roma.

