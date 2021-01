Roma, la situazione Reynolds: ecco quando sbarcherà nella Capitale

ROMA - In attesa della negatività di Stephan El Shaarawy che domani mattina verrà sottoposto a un nuovo tampone, la Roma e Tiago Pinto aspettano anche Bryan Reynolds, il rinforzo per la fascia destra strappato alla concorrenza della Juventus. Il terzino di proprietà del Dallas è ansioso di sbarcare nella Capitale ma anche lui è costretto a fare i conti col Covid. Come il Faraone anche Reynolds ha una carica virale molto bassa, che lo costringere però all'isolamento. Nelle prossime ore il diciannovenne verrà sottoposto a un nuovo tampone sperando nella negatività, se così fosse potrà prendere le valigie e volare a Roma.