Zaniolo, domani ultimo giorno di isolamento: ecco gli step per il rientro

ROMA - Ancora poche ore, poi Nicolò Zaniolo potrà finalmente uscire di casa. Il talento giallorosso lo scorso 18 gennaio era stato trovato positivo al Covid (insieme alla famigllia) e quindi costretto all'isolamento nella sua nuova casa all'Eur-Torrino. Nicolò è sempre stato asintomatico (a differenza della sorella, lei tornata negativa qualche giorno fa) e si è allenato dentro casa per continuare il recupero al ginocchio operato a settembre per la rottura del crociato: purtroppo per lui non si è mai negativizzato nonostante i tant tamponi a cui è stato sottoposto nelle ultime settimane. Anche quello di venerdì pomeriggio ha dato esito positivo con una bassa carica virale che lo ha costretto a rimanere a casa fino al ventunesimo giorno di isolamento.

Il rientro di Zaniolo: ecco gli step

Secondo le disposizioni del Governo, il positivo può interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi: domani Zaniolo trascorrerà il suo ultimo giorno a casa, poi sarà libero di uscire e poter finalmente riprendere la sua vita quotidiana. Martedì Nicolò verrà sottoposto prima agli esami d'idoneità sportiva a Villa Stuart, per verificare il suo stato di salute, poi invece andrà a Trigoria per salutare di nuovo i compagni, il tecnico e riprenderee la riabilitazione con i fisioterapisti giallorossi. Già da mercoledì potrebbe passare allo step successivo del recupero: la corsa sul campo del Fulvio Bernardini. Il talento giallorosso scalpita e non vede l'ora, anche perché avrebbe dovuto ricominciare a correre esattamente il giorno in cui era stato trovato positivo. Vivrà la giornata di domani con grande attesa, ma sempre continuando ad allenarsi nella sua palestra dentro casa (con vista sull'Eur) per non perdere neanche un giorno di lavoro e continuare con il conto alla rovescia per il suo rientro previsto a metà aprile.