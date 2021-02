Roma, Julio Sergio a Pau Lopez: "Meglio un grande errore che tanti"

ROMA - Dal 2006 al 2011 la porta della Roma è stata difesa dal portiere brasiliano Julio Sergio il quale recentemente è intervenuto per parlare dei suoi colleghi giallorossi. In questo momento tra i pali della Roma c'è un continuo ballottaggio da Pau Lopez ed Andrea Mirante , due portieri che non convincono a fondo il tecnico Paulo Fonseca tanto che la squadra della Capitale sembrava interessata ad agire sul mercato. L'ex portiere ha voluto dare un consiglio, specie a Lopez: "Meglio commettere una c****a molto grande che tanti errori che poi sono quello che ti infastidiscono".

Sergio: "Roma piazza difficile"

L'ex portiere della Juventude ha anche fatto l'elenco di tutti gli estremi difensori passati per Roma ad aver vissuto stagioni complicate. Da Maarten Stekelenburg passando per Robin Olsen fino ad Alisson, l'unico a salvarsi: "Alla fine è venuto Alisson che poi è diventato un campionissimo - aggiunge - oggi ci sono Mirante e Lopez e non si capisce chi sia il titolare, non credo sia solo una questione di portieri, non basta avere la tecnica o parare ma devi avere la testa e forza giusta per essere il portiere della Roma".

Sergio: "Alisson criticato?"

Infine Julio Sergio ha speso delle parole di solidarietà anche per il portiere del Liverpool Alisson recentemente criticato dopo la prestazione insufficiente contro il City: "Allora, 2018, 2019, 2020, 2021 ne ha sbagliata una e adesso non è più il portiere più forte del mondo? Mi sembra un ragionamento piccolo per chi sa cosa vuol dire fare il portiere".