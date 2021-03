Caso Diawara, udienza terminata. Ecco quando arriverà la decisione del Coni

ROMA - Udienza terminata, adesso la Roma aspetta e spera. Questo pomeriggio il club giallorosso ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia per il caso Diawara. Il club giallorosso punta alla cancellazione dello 0-3 a tavolino assegnato dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc - e al riottenimento del punto conquistato sul campo a Verona il 19 settembre scorso - per aver inserito erroneamente il centrocampista guineano nella lista under 22 nonostante avesse già compiuto 23 anni.

Presenti per la Roma il Ceo Guido Fienga, l'avvocato Antonio Conte e l'ex team manager del club Gianluca Gombar in qualità di testimone. L'udienza è durata circa un'ora nella quale hanno preso parola l'avvocato Conte, l'avvocato FANINI per l'Hellas Verona e l'avvocato Rossi procuratore Nazionale. L'avvocato Conte ha voluto sottolineare che dall'errore non è stato tratto alcun vantaggio nel non inserire Diawara in lista e che, quindi, mancava l’elemento del dolo. Inoltre Conte ha voluto a più riprese ribadire come l'alert scatenato dall'errore nella lista non sia servito, anche per le fuorvianti risposte del funzionario della lega preposto alla spiegazione dell'alert. Secondo l'avvocato, più volte nel corso della settimana l'ex team manager Gombar avrebbe chiesto delucidazioni al preposto della Lega Salvatore Marino su cosa fosse stato segnalato errore nella lista, e questi avrebbe risposto che "spesso accade" che l'alert potesse essere scatenato anche da un errore tecnologico e non umano. Nel discorso di Conte si fa anche riferimento alla memoria del Verona, che si è occupata in maniera circostanziale di altre questioni: ben nove pagine di riferimento sulla gara di Roma-Spezia, con l'errore sulle stotituzioni, "quasi a voler sottolineare un errore dei preposti della Roma". Secondo Conte nella memoria del club veneto sono presenti riferimenti ineleganti e inaccettabili sui preposti della Roma Gombar e Longo che vengono di fatto identificati come incapaci, salvo poi dimenticare che quest'ultimo è stato assunto un mese dopo dallo steso Verona. Conte ha quindi ribadito la duplice richiesta: che il Collegio sia legittimato a intervenire sull’errore e la sospensione della sanzione. La decisione da parte del Collegio di Garanzia è prevista nelle prima serata di oggi.

Ha successivamente preso la parola l'avvocato Fanini per l'Hellas Verona che ha smentito la presenza nelle carte di riferimenti legati alle telefonate e gli sms di Gombar al funzionario della Lega nel tentativo di identificare l'errore. Ha altresì ribadito che nella memoria del Verona sia presente solo una pagina e mezzo sui fatti che riguardano Roma-Spezia. Per Fanini la Roma avrebbe dovuto trovare l'errore dopo l'alert, ma il club giallorosso non se ne è curato schierando senza problemi Diawara.

Per la difesa della Roma sulla mancanza di dolo, Fanini ha voluto ribadire che in caso di dolo ci sarebbe state sanzioni aggravate. Per quanto riguarda lo svantaggio non procurato al Verona, "Chi ci dice che il Verona non avrebbe vinto senza Diawara in campo?". Fanini ha formalmente richiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sconfitta della Roma a tavolino.

Ha poi preso la parola l'avvocato Rossi, procuratore Nazionale, ricordando - come Fanini - la sanzione al Sassuolo per aver schierato in campo contro il Pescara un giocatore non in lista nel match disputatosi nel 2016. Questa udienza per il procuratore nazionale e l'avvocato Fanini non può prescindere da tale precedente. L'errore poteva essere sanato, invece la Roma ha deciso di schierare Amadou Diawara.