Roma, tre giorni di riposo per la squadra. Lunedì la ripresa degli allenamenti

ROMA - Tanta stanchezza visti gli impegni di campionato e coppa, Paulo Fonseca ha deciso di concedere altri tre giorni di riposo oltre a lunedì scorso per far ripredere i giocatori e recuperarli al meglio per l'ultimo sprint stagionale. La Roma da domani a lunedì non sarà a Trigoria, i giocatori resteranno con le famiglia nelle proprie case e recupereranno le energie. Appuntamento al Fulvio Bernardini previsto per lunedì mattina, quando i giocatori cominceranno la preparazione al match di domenica prossima contro il Sassuolo.