Tiago Pinto: "Il futuro di Fonseca non dipende dall'Ajax"

ROMA - Il general manager della Roma Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Europa League contro l'Ajax. Queste le sue parole: "Il futuro di Fonseca dipende da questa partita? Ovviamente no, lo stesso mister ha già parlato del futuro spiegando che conta solo il presente. Siamo solo concentrati su questo e sul raggiungimento dei nostri obiettivi. Ci sono molti allenatori in Italia in scadenza di contratto e non capisco l'insistenza sul futuro del mister. Siamo tutti concentrati su stasera".