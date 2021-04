Roma, i convocati per l'Atalanta: out Spinazzola e Smalling

ROMA - La Roma cerca il riscatto dopo il tracollo di domenica scorsa contro il Torino. La squadra di Paulo Fonseca affronta questo pomeriggio l'Atalanta di Gasperini, squadra che negli ultimi tre confronti non è mai riuscita a battere. Il tecnico è costretto ancora a fare a meno di tutti gli infortunati: out Spinazzola, Smalling, Kumbulla, Pedro, El Shaarawy e il lungodegente Zaniolo. Questo l'elenco dei convocati per il match con i bergamaschi.