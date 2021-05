Mkhitaryan: “Non so se il prossimo anno sarò ancora alla Roma”

È la tua miglior stagione?

“Probabilmente sì, sono contento - ha dichiarato a Dazn -. Avremmo voluto vincere qualcosa, secondo me questa squadra potrà vincere qualcosa”.

Ci sarai anche l’anno prossimo?

“Vediamo, adesso non posso dire niente, vediamo c’è ancora tempo”.

La Roma?

“Sono innamorato di questo club, però ci sono ancora un po’ di giorni per pensare se resterò o meno”.

Il ruolo che ti piace di più?

“Non importa, io voglio divertirmi e vincere le partite con i miei compagni. Ringrazio Dzeko per il bellissimo gol, è il mio 12° e sono contento”.

Che regalo gli farai?

“Vediamo (ride, ndr)”.

Che differenze ci sono tra Fonseca e Mourinho?

“Non so, anche con il Manchester abbiamo giocato bene e vinto tre trofei. Quello che conta è vincere qualcosa, vediamo se aiuterà la Roma a vincere qualcosa, sarebbe bellissimo”.

Fonseca?

“Per alcuni giocatori e per il mister era l’ultima partita e volevamo fare una cosa speciale, non è semplice battere la Lazio. Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo dimostrato di poter giocare contro chiunque e vincere”.