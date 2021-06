Roma, pressing su Pellegrini per il rinnovo: cosa manca

ROMA - Quello che presto Tiago Pinto metterà sul piatto sarà per Lorenzo Pellegrini il contratto - fin qui - più importante della sua vita. Il primo da capitano della Roma, da leader del club per cui ha sempre tifato. Il rinnovo non è mai una questione semplice da affrontare, soprattutto per un giocatore ancora giovane, corteggiato da alcuni dei club più importanti del mondo. Se bussano alla tua porta Barcellona e Liverpool, inevitabilmente l’idea ti lusinga e ti fa affiorare qualche dubbio. Ma alla fine dovrebbe prevalere la voglia di restare nella Capitale, per ripercorrere le orme di Totti e De Rossi. Di sicuro Pellegrini è attratto dalla possibilità di lavorare con José Mourinho. La Roma è in pressing e presto Tiago Pinto avrà un nuovo contatto con l’entourage del centrocampista per continuare a lavorare sul rinnovo, per estendere la durata del rapporto con un sostanzioso aumento di stipendio e togliere finalmente quella clausola rescissoria da trenta milioni che ha sempre spaventato i tifosi.