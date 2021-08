Roma, nervi tesi: scatta l'allarme. Pellegrini rischia la squalifica

È vero. L’arbitro Jorge Figueroa Vazquez ha avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei giocatori della Roma sin dai primi minuti della partita amichevole con il Betis . Pare che sia nato proprio a Siviglia e sui social girano sue foto con i dirigenti del club spagnolo. Va bene tutto, ma quello che si è visto sabato sera allo stadio Villamarin è inaccettabile per una squadra come la Roma. Tre giocatori espulsi, stessa sorte toccata a Mourinho e a due suoi collaboratori, altri due giocatori ammoniti. La Roma era sembrata con i nervi a fior di pelle già nella partita contro il Porto, quando Dzeko, oggi pronto a sposare la causa dell’Inter, era stato uno dei più duri nella rissa, fino a rivolgere parole offensive nei confronti di Sergio Coinceicao.

Pellegrini rischia

Sabato la Roma esordirà all’Olimpico contro il Raja Casablanca. Sarà la prima di Mourinho nella serata del ritorno dei tifosi allo stadio. La squadra giallorossa, ancora incompleta, non ci arriva bene a questo appuntamento, tanto che è stato scelto di non organizzare alcun tipo di presentazione. Ma quella potrebbe non essere l’ultima amichevole. Si teme che Pellegrini (l'unico giallorosso espulso sabato con un rosso diretto per proteste, tra l'altro con la fascia di capitano), possa essere squalificato. E la squalifica potrebbe estendersi in partite ufficiali. Dipenderà dal referto del direttore di gara ed eventualmente poi dalla disciplinare Fifa. Pellegrini rischia di saltare il preliminare di Conference League, ma la Roma potrebbe organizzare un’altra amichevole dopo quella di sabato per fargli scontare l’eventuale squalifica.

