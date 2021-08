Roma, il retroscena: Abraham soffiato all'Atletico Madrid. I dettagli

Al giocatore un ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus, per un ricco quinquennale che ha permesso la fumata bianca dell'operazione. Tra stasera e domani mattina l'ufficialità dell'operazione, intanto oggi Abraham ha conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra, salutato di persona (dopo tante chiamate) José Mourinho ed è rimasto per molto tempo con Tiago Pinto con cui ha parlato dei piani futuri del club.

Abraham non ha effettuato l'isolamento fiduciario previsto per i viaggi Inghilterra-Italia. Il Ministero della Salute concede infatti una deroga sulla quarantena per chi resterà in Italia per un periodo di tempo non superiore alle 120 ore (5 giorni) per per motivi di lavoro. Il giocatore resterà nella capitale per meno di 120 ore, perché nei prossimi giorni rientrerà a Londra per espletare le procedure burocratiche necessarie per ottenere il visto, in quanto calciatore extracomunitario.