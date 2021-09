Roma, annunciato il nuovo sponsor Uber Eats

Uber Eats è il nuovo official food delivery partner della Roma. Il club giallorosso ha annunciato in una nota la partnership con la famosa applicazione di food delivery, presente in Italia dal 2016 e operativa nella Capitale e in oltre 50 città italiane. L’accordo prevede diverse iniziative speciali, di marketing e promozionali e attività in ambito digital/social per gli utenti dell’app Uber Eats, per tutti i tifosi romanisti e per i ristoranti partner che vogliono associarsi al brand AS Roma. Non ultimo è prevista una forte presenza del brand Uber Eats anche allo stadio Olimpico durante le partite interne della Roma. "Con questa partnership, AS Roma è felice di unire il proprio brand con un marchio giovane e innovativo come Uber Eats - si legge nel comunicato - uno dei principali attori della nuova economia. Il club dimostra la sua internazionalizzazione, la sua digitalizzazione e opera una svolta strategica nella sua azione".

Uber Eats e Roma, nuova partnership

"Diamo il benvenuto a Uber Eats con entusiasmo e ambizione condivisa, desiderosi di mettere a loro disposizione tutta la nostra passione e creatività - ha detto Alexander Scotcher, Commercial Director AS Roma - All’AS Roma cresciamo e progrediamo insieme ai nostri partner, per condividere le emozioni che solo il calcio è in grado di generare. Uber Eats ha molto in comune con AS Roma: il suo chiaro orientamento digitale, l'innovazione costante e il desiderio di comunicare con un pubblico giovane. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di un lungo ed entusiasmante viaggio". Jean Adrien Monleau, general manager Uber Eats Italia: "Il calcio unisce tutte le generazioni e continenti ma a Roma la passione per il calcio si respira ancora di più nelle strade, nelle piazze, nei ristoranti. Vogliamo che il nostro brand venga associato a tutti quei momenti emozionanti e adrenalinici che il calcio è in grado di stimolare prima, durante e dopo i match. Siamo entusiasti di unire le forze con AS Roma, un club appassionato, storico e molto ambizioso.Ringraziamo AS Roma per aver avuto fiducia in noi e nel servizio che portiamo quotidianamente nelle case degli italiani e non vediamo l'ora di proseguire questo campionato insieme: daje!”.

Per ordinare su Uber Eats basta scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com, per farsi recapitare i propri piatti preferiti direttamente a casa. Uber Eats fornisce accesso istantaneo al commercio locale e consente alle persone di cercare e scoprire i ristoranti della propria città, ordinare con un click e ricevere cibo o altro a casa in modo veloce ed affidabile. Uber Eats collabora con circa 700 mila commercianti in oltre 6 mila città in tutto il mondo, mantenendo i tempi di consegna al di sotto dei 30 minuti. In Italia è presente in oltre 50 città, per un totale di oltre 400 comuni.