Zaniolo, Mourinho ha un piano per il derby

Per cercare di dare più solidità alla difesa, Mourinho recupera Smalling, all’esordio da titolare in questo campionato, dopo aver giocato tredici minuti contro il Verona. Il difensore ha superato i problemi muscolari e giovedì era rimasto in campo per tutta la partita contro il Cska Sofia. L’ex difensore del Chelsea è il migliore marcatore tra i quattro centrali, il tecnico portoghese spera che possa aiutarlo a ritrovare solidità in una difesa che è rimasta con gli stessi uomini della passata stagione (a parte Viña) e non ha ancora risolto i problemi che si erano manifestati nell’ultimo periodo di Fonseca. Senza l’uruguaiano a sinistra dovrebbe essere confermato Calafiori, anche se ieri in conferenza stampa Mourinho ha detto che si aspetta di più da lui e che deve maturare esperienza.

Sempre loro Le scelte a centrocampo sono obbligate, Cristante e Veretout saranno confermati, Mourinho non rinuncia a loro, almeno in campionato. Il tecnico ha fatto a meno dei due soltanto nella gara di Conference League contro il Cska Sofia, dove hanno trovato spazio Villar e Diawara. Ma nella ripresa ha dovuto sostituirli perché non era soddisfatto. Il centrocampista in più che voleva Mourinho, da considerare il terzo titolare, non è arrivato, così i due titolari dovranno fare gli straordinari (...)