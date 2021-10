Abraham, lavoro no stop a Trigoria: "Spero di farcela per Juve-Roma"

ROMA - "Spero di farcela per Juve-Roma". Così Tammy Abraham ha risposto alla domanda di un tifoso fuori Trigoria, quando stava varcando i cancelli del Fulvio Bernardini. Il centravanti inglese nutre ancora qualche speranza di poter scendere in campo all'Allianz Stadium, da titolare o a partita in corso, e poter aiutare la sua Roma a vincere il match.

Per questo Abraham ha trascorso quasi otto ore dentro Trigoria per lavorare sul calcagno infortunato. Tanta fisioterapia e terapie strumentali per poter svolgere domani il provino in campo e avere l'ok dei medici per partire per Torino. Il tempo è poco, ma Abraham ancora ci crede: vuole stringere i denti e giocare contro la Juve.