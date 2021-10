Mourinho, niente conferenza stampa pre Cagliari: ecco il motivo

ROMA - Niente conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Cagliari-Roma. Il tecnico domani non si siederà nella sala Champions di Trigoria perché squalificato e non potrà stare in panchina nel match con i sardi. Per questo motivo domani non risponderà alle domande dei giornalisti al Fulvio Bernardini. Dopo la squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura della vigilia, poi partirà in aereo per Cagliari. Al posto dello Special One sulla panchina giallorossa ci sarà il suo vice Joao Sacramento che dirigerà la squadra in campo durante il match.