ROMA - James Pallotta torna a parlare. L'ex presidente della Roma ha commentato la gestione della nuova proprietà giallorossa, in particolare modo la scelta del nuovo presidente Dan Friedkin e del vice Ryan di rimanere in silenzio lasciando parlare i dirigenti. Queste le parole di Pallotta rilasciate all'AdnKronos: "Sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così”. Sulla stagione in corso: “Le cose non vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no?”.