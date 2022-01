Roma, Darboe torna negativo: prosegue l'avventura in Coppa d'Africa

ROMA - Ebrima Darboe può sorridere per il ritorno in gruppo con il Gambia. Il centrocampista della Roma è infatti tornato negativo al Covid dopo il tampone positivo annunciato dallo stesso centrocampista il 16 gennaio, durante la Coppa d'Africa in corso di svolgimento in Camerun. Il giocatore giallorosso lo ha dichiarato su Instagram: "Che bella giornata, finalmente negativo e in più qualificati per il prossimo turno", scrive Darboe che quindi è rientrato con il gruppo. Questa sera il Gambia, già qualificato e primo nel girone a pari punti col Mali , chiuderà il girone sfidando la Tunisia.