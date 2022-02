Roma, Abraham segna e ringrazia Sergio Oliveira: il retroscena

ROMA - Tammy Abraham segna, esulta e ringrazia Sergio Oliveira. Negli ultimi minuti del primo tempo del match contro il Sassuolo il centravanti inglese ha realizzato la rete del vantaggio gialloross. Calcio di rigore per la Roma per il colpo di mano di Chiriches, a battere il numero 9 inglese che ha spiazzato Consigli regalando a Mourinho l'1-0. Abraham ha esultato, poi è andato verso Sergio Oliveira indicandolo e ringraziandolo. Il motivo? Il portoghese avrebbe dovuto battere il calcio di rigore, ma l'ha lasciato ad Abraham (al suo primo penalty in giallorosso) per centrare il suo diciottesimo gol stagionale.