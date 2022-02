Roma, Mourinho concede un giorno di riposo. Ripresa domani pomeriggio

Mourinho spera di recuperare una parte degli indisponibili, quindi Mkhitaryan, Shomurodov, Carles Perez e Mancini. Zaniolo dovrebbe per il prossimo match aver recuperato dal problema al quadricipite, così come El Shaarawy spera di tornare dopo lo stop di due partite per il fastidio al polpaccio. Non sono previsti ulteriori giri di tamponi, la squadra è in regime di autosorveglianza.