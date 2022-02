Rosella Sensi: "Brutta Roma, emozionata per Volpato e Bove"

ROMA - Rosella Sensi si rammarica per la Roma deludente di questa stagione, ma fa anche i complimenti a Cristian Volpato ed Edoardo Bove, giovani giallorossi che, con i loro primi gol in Serie A, hanno evitato alla squadra di Mourinho la sconfitta con il Verona: “Benedetta gioventù, davvero! - le parole della ex presidente della Roma sulla propria pagina Facebook - Ci sono voluti due ragazzi di nemmeno vent’anni per evitare un’altra brutta sconfitta a una Roma che vorremmo tutti diversa e che per oltre un’ora non è stata all’altezza di quei splendidi tifosi che erano all’Olimpico. Mi sono emozionata nel vedere la gioia di Volpato e Bove sotto gli occhi di due come Totti e De Rossi che avevano su per giù la loro età quando li ammiravo al fianco di papà. La loro esultanza, il loro sacrificio, la loro voglia devono essere da esempio. Anche per i compagni più grandi. Perché la Roma merita di meglio”.