Mourinho furioso con Pairetto: ecco il tempo effettivo di gioco contro il Verona

ROMA - Il gesto del telefono a Pairetto, ma non solo. José Mourinho si è scatenato durante la gara della sua Roma contro il Verona. Con i suoi, certo, per aver subito due reti nel primo tempo, ma anche con l'arbitro Pairetto con il quale aveva già un trascorso nella gara contro il Bologna, quando Abraham venne ingiustamente ammonito e costretto a saltare per diffida la sfida successiva contro l'Inter.