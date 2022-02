Zaniolo, il Covid e la discoteca: ecco cosa rischia

ROMA - Un video innocente, girato da un tifoso nella notte, ha creato imbarazzo a Nicolò Zaniolo , che sabato sera ha trascorso la serata in una discoteca piazzata proprio di fronte allo stadio Olimpico . Con lui, nello stesso locale, c’era anche Stephan El Shaarawy , che però nel filmato non compare. Il problema, se di problema si può davvero parlare, è che la Roma ha scoperto quattro giocatori positivi al Covid e di conseguenza raccomandato a tutti i tesserati, non solo al gruppo squadra, di maneggiare con cautela il momento difficile.

Roma, El Shaarawy e Zaniolo a rischio provvedimento

Zaniolo, come El Shaarawy, in assoluto non ha fatto niente di male. Sabato, giorno della partita contro il Verona, i giocatori erano liberi. I due in questione tra l’altro erano infortunati, quindi non potevano essere criticati dalla tifoseria per il brutto 2-2 arrivato poche ore prima. Ma la paura del virus impone comportamenti più attenti del solito, anche nella vita privata: per questo la Roma sta valutando un provvedimento disciplinare (la classica multa) nei confronti dei due, secondo il regolamento interno. Improbabile, non escluso. Prima Tiago Pinto vuole confrontarsi con i giocatori. Accadrà oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo la domenica di riposo. E si vedrà.

