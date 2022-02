Ilary e la crisi con Totti: lei pubblica un video sui social

Tante voci gossip sui motivi della rottura, ma intanto Ilary Blasi questa mattina ha pubblicato una storia sui propri social, che forse lascia qualche interpretazione sulle voci della crisi che fin qui non sono state smentite dalla coppia. Nel video si vede Ilary in treno togliersi la mascherina per fare una linguaccia alla fotocamera del telefono. Un messaggio per rispondere alle voci della sua crisi con Totti? Nessuno lo sa, ma tanti tifosi si aspettano un comunicato dai due per chiarire la situazione.