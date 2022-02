Roma, perdite in aumento: rosso da 113,7 milioni. Mancini rinnova fino al 2026

"La perdita di gruppo al 31 dicembre 2021 è pari a 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 74,8 milioni di euro del primo semestre del precedente esercizio - si legge nella nota della Roma -. In particolare, si segnala che il precedente esercizio 2020/21 ha risentito dell’impatto delle modifiche introdotte dalla FIGC nell’ambito del contrasto degli effetti dovuti alla diffusione del Covid-19, che hanno rideterminato la durata della stagione sportiva 2019/20 in via straordinaria della durata di 14 mesi, dal 1 luglio 2019 al 31 agosto 2020, mentre la stagione sportiva 2020/21 è stata di 10 mesi, dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021. Pertanto, taluni costi e ricavi legati alla disputa delle gare della stagione 2019/20 hanno trovato la propria competenza economica nell’esercizio 2020/21, e nel semestre chiuso al 31 dicembre 2020 sono inclusi ricavi per 29,6 milioni di euro e costi operativi per 9,8 milioni di euro , legati alla disputa delle ultime gare tra Serie A ed Europa League dopo il 30 giugno 2020, contabilizzati per competenza nel precedente semestre".

La gestione dei diritti pluriennali alle prestazioni calciatori registra nel semestre un risultato negativo pari a 6,8 milioni di euro (ricavi netti per 17,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020). L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 gennaio 2022 è pari a 329,6 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 giugno 2021, pari a 17,9 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da maggiori finanziamenti soci,maggiori finanziamenti infragruppo con Soccer e minori disponibilità liquide, parzialmente compensati da minori debiti a breve termine verso banche e dalla riduzione dei finanziamenti infragruppo con MediaCo. Inoltre, si evidenzia che nel periodo compreso fra luglio e ottobre 2021 sono stati erogati ulteriori finanziamenti soci, pari a complessivi 120,9 milioni di euro, anch’essi convertiti in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale”.

"L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 10,7 milioni di euro (17 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da disponibilità liquide per 8 milioni di euro (16,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) più che compensate da debiti finanziari per 18,7 milioni di euro (33,9 milioni al 30 giugno 2021). Si segnala inoltre che, nel mese di febbraio 2022 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 7,5 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo. L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 31 gennaio 2022 è pari a 311,1 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 302 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 giugno 2021, pari a 9,1 milioni di euro, è - si legge nella nota - sostanzialmente determinato da maggiori finanziamenti soci parzialmente compensati da minori debiti a breve termine verso banche".