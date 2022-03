Mourinho, la nuova fede

Novantasei minuti di incitamenti, e canti, e cori. Un accompagnamento impressionante e ininterrotto. Questo coinvolgimento della tifoseria mi ha fatto ripensare alle parole che Enrico Vanzina ha pronunciato mercoledì scorso. L’Olimpico ha infatti giocato la partita di (e per) Mou, prima che per la Roma: per la fede nuova dentro la fede di sempre. «Sono innamorato di lui fin dal primo momento» aveva detto il regista scrittore produttore. «Riesce a mettere il sentimento in tutte le forme di esternazione, in tutte le scelte. Mou riempie tutto di emozione, tant’è vero che la curva lo ama. Il calcio passa attraverso sentimenti che non hanno niente a che vedere con la razionalità dell’allenatore, il 4-4-2, il 4-3-3. Mourinho trasmette qualcosa di superiore».