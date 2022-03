La Roma tra l'Olanda e Udine: ecco il piano trasferta deciso da Mourinho

ROMA - Le vittorie aiutano anche a non sentire la stanchezza, ma inevitabilmente la Roma sarà costretta a un vero e proprioo tour de force nei prossimi quindici giorni per le gare di campionato ma anche quelle di Conference League. La prossima settimana, così come quella successiva, la squadra di Mourinho avrà il doppio impegno: Vitesse, Udinese, ancora Vitesse e poi la Lazio. Quattro partite a distanza ravvicinata, due spostamenti nel giro di poche ore.

Roma, il programma della trasferta per l'Olanda

Ecco perché Mourinho ha deciso di cambiare i piani e organizzare al meglio la doppia trasferta di giovedì e domenica prossima. La squadra mercoledì pomeriggio, dopo la rifinitura, partirà per Arnhem, città a 100 km da Amsterdam, per giocare contro il Vitesse giovedì alle 18.45. La Roma però non rientrerà nella capitale dopo l'impegno europeo, ma resterà anche il giorno dopo in Olanda per svolgere un allenamento di scarico e poi la rifinitura il sabato mattina. Da Arnhem i giocatori si sposteranno direttamente a Udine per giocare il giorno successivo la sfida della Dacia Arena. Un modo per avitare troppi spostamenti nel giro di poche ore e recuperare un po' di energia.