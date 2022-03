Roma, Mourinho vola a Londra. Un giorno di riposo alla squadra

ROMA - Mourinho più che soddisfatto, dopo la vittoria contro l'Atalanta è andato dalla squadra e dallo staff per fare i complimenti della convincente prestazione. "Mi sa che non vengo più in panchina se giocate così", ha scherzato con Gianluca Mancini. Il tecnico ha concesso un giorno e mezzo di riposo alla squadra per riprendere le energie in vista delle prossime quattro partite in due settimane: appuntamento a lunedì alle 15 per il llavoro di scarico e la preparazione al match contro il Vitesse.