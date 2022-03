Roma, Mkhitaryan è indispensabile: Mourinho e Pinto lavorano sul rinnovo

La Roma vuole rinnovare il contratto di Mkhitaryan

Il suo rendimento è sempre stato costante, il suo calcio e la sua leadership ha aiutato la squadra a fare un salto di qualità nel gioco e nella personalità. La sua presenza in campo è uno degli elementi che hanno contribuito alle due vittorie consecutive e ai sette risultati utili consecutivi in questo 2022. Ecco perché Mourinho e Tiago Pinto presto parleranno con lui del futuro.

Mkhitaryan ha il contratto in scadenza a giugno, la Roma non ha intenzione di perderlo e vorrebbe proseguire il percorso con lui almeno per un'altra stagione. Per il momento non ci sono stati contatti ufficiali tra la società e Mino Raiola, come la scorsa stagione se ne riparlerà più avanti, non per questo però non si proverà a trattenerlo ancora a Roma. Dove l'armeno di trova benissimo. Lui, ma anche la famiglia. Ieri il figlio Hamlet ha festeggiato i due anni e lo ha fatto in una fattoria per bambini nella capitale invitando i compagni di squadra e le rispettive famiglie. Mkhitaryan tre giorni fa ha dato l'addio alla nazionale armena dopo quindi anni di onorato servizio, ha 33 anni bisogno di concentrarsi solo sul club. Mourinho vorerebbe che si concentrasse sulla Roma anche la prossima stagione.