Zaniolo esulta con Chiesa: il messaggio di sostegno sui social

ROMA - Nicolò Zaniolo ci è passato due volte, quindi non può che essere contento dei passi avanti fatti dal suo amico Chiesa nel recupero dalla rottura del legamento crociato . L'attaccante della Juve si era infortunato proprio nel match giocato a gennaio all'Olimpico contro la Roma. Esattamente come Zaniolo nel suo primo grave incidente nel gennaio del 2019, e, casualità, entrambi con la numero 22 sulle spalle.

Federico Chiesa sui social ha postato una sua foto nel centro riabilitativo della Juventus senza il tutore al ginocchio: "Si torna a camminare". Immediato è stato il "like" di Zaniolo e un commento con un cuoricino e una emoticon per dare sostegno al giocatore e congratularsi con lui per questo passo avanti.