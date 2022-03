"Roma, si riapre la pista Dalot: è un desiderio di Mourinho"

ROMA - Si riapre la pista Roma per Diogo Dalot. Il terzino in estate potrebbe lasciare il Manchester United e una delle squadre più interessate ad acquistarlo è proprio la Roma. Secondo quanto riportato da media spagnoli e inglesi, la roma avrebbe anche già formulato un'offerta per l'esterno portoghese per accelerare i tempi e bloccarlo prima della fine della stagione. Dalot sarebbe inoltre una richiesta di Mourinho che lo ha avuto ai tempi del Manchester. Il terzino passerebbe in giallorosso per una cifra di 10 milioni, e dovrebbe firmare un contratto con la Roma quadriennale da 2,5 milioni.