Roma, Mourinho porta la squadra a cena: tutti al ristorante nel ritiro in Olanda

ROMA - Le vittorie portano sorrisi e leggerezza, la Roma adesso sta crescendo e prendendo consapevolezza dei propri mezzi. Dopo le tre vittorie consecutive adesso Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per una squadra che sta scoprendo la sua qualità e quella personalità giusta per vincere, anche 1-0, le partite e provare a raggiungere gli obiettivi stagionali. Ieri sera Mourinho ha deciso di portare squadra e staff a cena fuori nel centro di Arnhem, la città dove i giallorossi rimarranno fino a oggi pomeriggio prima di partire per Udine. UNa cena per cementare il gruppo, per continuare a legare e trascorrere un po' di tempo in leggerezza. Tante risate tra la squadra e lo staff, Mourinho soddisfatto del momento sta lasciando un po' più di spazio ai giocatori per ritrovarli carichi nelle prossime partite contro Udinese, Vitesse e Lazio.